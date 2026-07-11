Il Tifone Bavi verso la Cina dopo Giappone e Taiwan

Il tifone Bavi si dirige verso la costa orientale della Cina dopo aver colpito il sud del Giappone e sfiorato Taiwan con piogge intense e venti fino a 216 km/h. A Okinawa alberi, detriti e mareggiate hanno segnato il passaggio della tempesta. A Taiwan oltre 14 mila persone sono state evacuate, con voli cancellati e danni causati da vento e allagamenti. La provincia cinese dello Zhejiang si prepara all’arrivo del tifone: a Wenzhou sospesi traghetti e attrazioni turistiche, mentre vengono installate barriere anti-alluvione e organizzate scorte per i residenti.