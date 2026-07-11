San Firmino, 14 feriti durante il quinto encierro

Quattordici persone sono rimaste ferite durante il quinto encierro di San Firmino a Pamplona. Sei sono state ricoverate, tra cui un uomo colpito al volto da una cornata e un altro con un trauma cranico. La corsa, durata 2 minuti e 36 secondi, è stata particolarmente affollata e diversi partecipanti sono caduti, venendo travolti dalla calca e dai tori dell'allevamento José Escolar Gil, considerati tra i più impegnativi della manifestazione.