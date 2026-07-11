Gli incendi continuano a colpire vaste aree dell'Europa meridionale, con roghi che nei primi giorni di luglio hanno interessato Spagna, Portogallo, Grecia e Francia. Migliaia di vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme, mentre in Andalusia uno dei roghi più gravi ha provocato almeno 12 vittime. Evacuazioni, danni alle abitazioni e vasti territori bruciati anche in Grecia, Portogallo e nel sud della Francia, aggravati dal caldo estremo e dal vento.
Prossimi video
Ue, nessun accordo sulle nuove sanzioni alla Russia
Mondo
San Firmino, 14 feriti durante il quinto encierro
Mondo
Incendi devastano Penisola Iberica, Grecia e Francia
Mondo
Il tifone Bavi verso la Cina: evacuate 2 milioni di persone
Mondo
Ucraina, attacco russo su Kiev, diversi feriti
Mondo
Rogo in Almeria, almeno dodici vittime
Mondo
La propaganda pro Russia e pro Nato in Estonia e Lettonia
Mondo