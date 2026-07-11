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Incendi devastano Penisola Iberica, Grecia e Francia

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Gli incendi continuano a colpire vaste aree dell'Europa meridionale, con roghi che nei primi giorni di luglio hanno interessato Spagna, Portogallo, Grecia e Francia. Migliaia di vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme, mentre in Andalusia uno dei roghi più gravi ha provocato almeno 12 vittime. Evacuazioni, danni alle abitazioni e vasti territori bruciati anche in Grecia, Portogallo e nel sud della Francia, aggravati dal caldo estremo e dal vento.

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