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Stretto di Hormuz, operazione Usa per liberare le navi

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Sale la tensione nello Stretto di Hormuz dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di voler scortare le navi civili rimaste bloccate da due mesi e ormai a corto di rifornimenti. "Si tratta di un gesto umanitario", afferma il presidente Usa. Teheran rivendica il controllo esclusivo del passaggio, vietando ogni manovra non coordinata con i propri militari. "Qualsiasi interferenza americana sarà considerata una violazione del cessate il fuoco", ha commentato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano.

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