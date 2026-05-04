Stretto di Hormuz, operazione Usa per liberare le navi

Sale la tensione nello Stretto di Hormuz dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di voler scortare le navi civili rimaste bloccate da due mesi e ormai a corto di rifornimenti. "Si tratta di un gesto umanitario", afferma il presidente Usa. Teheran rivendica il controllo esclusivo del passaggio, vietando ogni manovra non coordinata con i propri militari. "Qualsiasi interferenza americana sarà considerata una violazione del cessate il fuoco", ha commentato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano.
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