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Usa, sparatoria a Oklahoma City: 10 feriti

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Almeno 10 persone sono state trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria accaduta il 3 maggio durante una festa in riva a un lago vicino a Oklahoma City.

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