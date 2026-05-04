Libano, le forze israeliane sono ancora al confine

Il 4 maggio sono state avvistate forze militari israeliane nella zona di confine con il Libano, mentre proseguono le ostilità tra Israele e Hezbollah. In un comunicato diffuso dall’esercito israeliano si afferma che le forze armate stanno colpendo infrastrutture che, secondo loro, appartengono al gruppo militante Hezbollah, in risposta alle minacce rivolte alle truppe israeliane nel sud del Libano