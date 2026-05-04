Zelensky "estate decisiva", appello all’Europa su guerra

Durante il vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan, il presidente ucraino Zelensky ha definito la prossima estate un momento decisivo per l’andamento della guerra, esortando i leader europei a intensificare gli sforzi diplomatici nei confronti di Mosca. Il presidente ucraino ha indicato come possibile segnale di debolezza russa l’eventualità di una parata del 9 maggio senza mezzi militari, anche per timori legati ad attacchi con droni. Zelensky ha infine ribadito la necessità di un sostegno internazionale costante, chiedendo nuovi pacchetti di assistenza attraverso il meccanismo PURL.
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