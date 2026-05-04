Mosca, un attacco con droni danneggia un edificio

Il 4 maggio un drone ha colpito un edificio a Mosca, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Il sindaco ha specificato che non ci sono state vittime. I servizi di emergenza sono giunti sul posto; le immagini mostrano detriti sparsi sulle strade, la facciata danneggiata dell’edificio e un’autopompa intervenuta sul luogo