Mosca, un attacco con droni danneggia un edificio

Il 4 maggio un drone ha colpito un edificio a Mosca, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Il sindaco ha specificato che non ci sono state vittime. I servizi di emergenza sono giunti sul posto; le immagini mostrano detriti sparsi sulle strade, la facciata danneggiata dell’edificio e un’autopompa intervenuta sul luogo
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