Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mosca, un attacco con droni danneggia un edificio

Mondo

Il 4 maggio un drone ha colpito un edificio a Mosca, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Il sindaco ha specificato che non ci sono state vittime. I servizi di emergenza sono giunti sul posto; le immagini mostrano detriti sparsi sulle strade, la facciata danneggiata dell’edificio e un’autopompa intervenuta sul luogo

Prossimi video

Libano, le forze israeliane sono ancora al confine

Mondo

A Roma il Festival del cinema dei bambini ha lo sguardo di Gaza

Mondo

Papa Leone, Marco Rubio in Vaticano il 7 maggio

Mondo

Stretto di Hormuz, operazione Usa per liberare le navi

Mondo

Zelensky "estate decisiva", appello all’Europa su guerra

Mondo

Colombia, monster truck si schianta contro la folla: 2 morti

Mondo