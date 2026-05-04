Hantavirus, tre passeggeri deceduti in una nave da crociera

A causa di una contaminazione da hantavirus, tre persone sono morte e un’altra è infetta tra i passeggeri di una nave da crociera che navigava nell'Oceano Atlantico. Lo ha dichiarato il 3 maggio l'Organizzazione Mondiale della Sanità
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