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Stretto Hormuz, petroliera viene colpita da proiettili

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Una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da proiettili di origine sconosciuta nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito lunedì 4 maggio da un’organizzazione per la sicurezza marittima. L’attacco sarebbe avvenuto poco dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti avrebbero iniziato a prestare soccorso alle navi bloccate nel Golfo

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