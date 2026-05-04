Colombia, monster truck si schianta contro la folla: 2 morti

Tragedia durante un evento motoristico a Popayán, nel sud della Colombia, dove un monster truck ha perso il controllo finendo contro il pubblico. Il bilancio è di almeno 2 morti e 37 feriti, tra cui anche alcuni bambini. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo non è riuscito a frenare dopo un ostacolo, uscendo dal tracciato e travolgendo gli spettatori. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le responsabilità e verificare le misure di sicurezza adottate.