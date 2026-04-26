Londra, caccia al record del tiramisù più lungo del mondo

A Londra, nella Chelsea Old Town Hall, il weekend del 25 e 26 aprile verrà tentato il Guinness World Record per il tiramisù più lungo del mondo. L'iniziativa, ideata da Mirko Ricci, punta a superare i 300 metri. La partecipazione è legata a una donazione a favore della Esharelife Foundation. Il record verrà dedicato a Re Carlo III e alla regina Camilla.
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