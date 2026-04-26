Chernobyl, quarant'anni dopo tra memoria e guerra

L'Ucraina commemora il 40° anniversario dell'esplosione del reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile della storia avvenuto il 26 aprile 1986. Cerimonie si sono tenute a Slavutych, con candele e fiori al monumento alle vittime con un rinnovato rischio di rilasci radioattivi dovuti al conflitto tra Russia e Ucraina. A febbraio 2025 l'arco d'acciaio installato nel 2016 ha subito pesanti danni a causa di un attacco russo e necessita di almeno 500 milioni di euro di interventi.
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