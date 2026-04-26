Spari contro Trump, chi è Cole Allen: prof e sviluppatore

Subito dopo gli spari all'Hilton hotel di Washington, l'Fbi e i media hanno iniziato a setacciare il passato di Cole Tomas Allen, il 31enne che ha aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. L'uomo viveva a Torrance, in California, e lavorava come insegnante part-time e sviluppatore di videogiochi. Secondo la Cnn, a dicembre 2024 era stato nominato "Insegnante del mese". Si è laureato al California Institute of Technology in ingegneria meccanica nel 2017 e poi specializzato in informatica nel 2025. Secondo i registri elettorali, aveva donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris.