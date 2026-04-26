Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attentato Hilton, giornalisti si rifugiano sotto i tavoli

Mondo

Panico in sala all'hotel Hilton di Washington durante la cena annuale del presidente americano con i corrispondenti della Casa Bianca. Dopo aver udito degli spari all'ingresso, i giornalisti presenti si sono subito rifugiati sotto ai tavoli.

Prossimi video

Spari contro Trump, il racconto del nostro inviato alla cena

Mondo

Usa, il momento degli spari a cena corrispondenti con Trump. VIDEO

Mondo

Spari a cena corrispondenti, Trump portato via dalla sicurezza in auto

Mondo

Iran, capitale pachistana blindata in attesa dei colloqui

Mondo

Guerra Iran, Trump annulla viaggio in Pakistan degli inviati USA

Mondo

Elezioni palestinesi, Cisgiordania e Gaza, primo voto dal 2006

Mondo