Attentato Hilton, giornalisti si rifugiano sotto i tavoli

Panico in sala all'hotel Hilton di Washington durante la cena annuale del presidente americano con i corrispondenti della Casa Bianca. Dopo aver udito degli spari all'ingresso, i giornalisti presenti si sono subito rifugiati sotto ai tavoli.
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