Iran, colloqui in stallo: centinaia in piazza in Israele

Centinaia di israeliani sono scesi in piazza sabato sera a Tel Aviv per protestare contro il governo, mentre i colloqui per il cessate il fuoco con Teheran sembrano vacillare. Il Presidente Donald Trump ha annullato il viaggio di due inviati statunitensi in Pakistan, mediatore della tregua. Israele, intanto, ha dichiarato che attaccherà con forza gli obiettivi di Hezbollah, mettendo ulteriormente alla prova la fragile tregua con il Libano.
Prossimi video
Chernobyl, quarant'anni dopo tra memoria e guerra
Mondo
Chi è l'attentatore che ha sparato alla cena di gala con Donald Trump
Mondo
Chernobyl, 40 anni fa l'incidente nucleare che ha segnato la storia
Mondo
Da Chernobyl all’Italia: oggi Denys aiuta i bambini come lui
Mondo
Spari Washington, Trump: "Risolvere divisioni pacificamente"
Mondo
Spari contro Trump, chi è Cole Allen: prof e sviluppatore
Mondo
Attentato Hilton, giornalisti si rifugiano sotto i tavoli
Mondo