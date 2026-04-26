Iran, colloqui in stallo: centinaia in piazza in Israele

Centinaia di israeliani sono scesi in piazza sabato sera a Tel Aviv per protestare contro il governo, mentre i colloqui per il cessate il fuoco con Teheran sembrano vacillare. Il Presidente Donald Trump ha annullato il viaggio di due inviati statunitensi in Pakistan, mediatore della tregua. Israele, intanto, ha dichiarato che attaccherà con forza gli obiettivi di Hezbollah, mettendo ulteriormente alla prova la fragile tregua con il Libano.