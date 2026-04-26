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Siria, al via processo contro un ufficiale dell'era Assad

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Si è aperto a Damasco il processo contro Atef Najib: è il primo procedimento pubblico contro uno dei funzionari che hanno prestato servizio in Siria sotto Bashar al-Assad. Ex capo della sicurezza a Daraa, nel sud del Paese, Najib deve rispondere della tortura di un gruppo di giovani nel 2011, evento che diede il via alle proteste nazionali poi represse nel sangue. Arrestato nel gennaio 2025 dopo una lunga latitanza, l'alto ufficiale era già sotto sanzioni USA per gravi violazioni dei diritti umani.

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