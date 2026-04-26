Chernobyl, Leone XIV: "Atomica sia al servizio della vita"

In occasione del quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, Papa Leone XIV ha rivolto un accorato appello durante il Regina Coeli. Il Pontefice ha definito la tragedia nucleare un monito perenne contro i rischi di tecnologie sempre più potenti, invocando misericordia per le vittime e i sopravvissuti. Papa Prevost ha poi chiesto responsabilità ai leader politici affinché l'energia atomica venga impiegata esclusivamente a favore della vita e della pace.
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