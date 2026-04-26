Gaza, prime elezioni dopo 20 anni: si vota a Deir al-Balah

A Deir al-Balah circa 70mila palestinesi sono stati chiamati alle urne per le prime elezioni nella Striscia di Gaza da 20 anni. Al voto anche la Cisgiordania, per un totale di 1,3 milioni di aventi diritto. Seppur limitate a un solo comune, le amministrative a Deir al-Balah rivestono un grande valore simbolico. L'ultima tornata elettorale a Gaza risale infatti al 2006, prima della presa del potere di Hamas.
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