"Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva degli ultimi sviluppi nelle trattative per la pace in Ucraina e i prossimi passi. A Londra oggi Zelensky vedrà Starmer, Macron e Merz. Non ci sarà Meloni che però ha fatto sapere di aver sentito il leader ucraino, spiegando che lo ospiterà nei prossimi giorni a Roma.
Prossimi video
Thailandia, attacchi aerei contro esercito cambogiano
Mondo
Hamas: pronti a discutere congelamento o deposito per armi
Mondo
Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto proposta pace"
Mondo
Ucraina, Trump: "Deluso da Zelensky, non ha ancora letto la nostra proposta di pace"
Mondo
Trump deluso da Zelensky: Non ha letto la nostra proposta di pace
Mondo
Mertz incontra Netanyahu, fase due della pace più difficile
Mondo
Ucraina, Kellog: accordo vicino. Mosca: revisione profonda
Mondo