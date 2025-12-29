Ucraina, Trump-Zelensky: "Intesa vicina". Nodo Donbass

Il presidente Trump rilancia la diplomazia sull’Ucraina partendo dal faccia a faccia con Zelensky e proseguendo con una lunga telefonata a Putin. Trump parla di passi avanti e di un possibile accordo a breve, con garanzie di sicurezza che coinvolgano l’Europa. Dal Cremlino arriva però una posizione rigida sul Donbass, mentre l’Italia sollecita unità tra alleati e un segnale concreto di apertura da parte di Mosca
