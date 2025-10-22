Tregua Gaza, droni mostrano macerie dopo cessate il fuoco

Il 21 ottobre riprese con droni hanno mostrato strade distrutte e palazzi in rovina a Gaza City, undici giorni dopo l’inizio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Entrambe le parti si accusano di violare la tregua, tra scontri e ritardi nella restituzione dei corpi degli ostaggi. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, 68.229 palestinesi sono stati uccisi dall’inizio della guerra.