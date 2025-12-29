Spagna, tromba marina devasta la baia a Puerto de Mazarròn

Una tromba d’aria marina ha colpito la città di Puerto de Mazarrón, al largo della costa sud-orientale della Murcia, in Spagna. Il fenomeno ha causato diversi danni materiali. Il video, registrato da un testimone, mostra diversi oggetti lanciati in aria. Nel fine settimana, piogge torrenziali hanno allagato le province meridionali e orientali della Spagna, provocando un morto e due dispersi. Le autorità hanno emesso domenica sera avvisi di allerta rossa in diverse zone della Spagna, invitando i cittadini a rimanere in casa e in zone elevate. Altre otto province erano in stato di allerta arancione. I cittadini sono stati avvisati dei gravi rischi per sé stessi e per le proprie proprietà e di prepararsi al peggioramento delle condizioni.