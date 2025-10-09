Pakistan, manifestazione pro Gaza a Islamabad

Le strade della capitale pakistana Islamabad si sono riempite di studenti che hanno marciato pacificamente per esprimere solidarietà ai palestinesi. La manifestazione, tra le più partecipate degli ultimi mesi, ha unito scuole e gruppi religiosi in un appello per la fine della guerra a Gaza
