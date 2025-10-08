Guerra Ucraina, attacco a deposito di petrolio a Chernihiv

Droni russi hanno attaccato un deposito di petrolio nella regione ucraina di Chernihiv, secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Chaus. I servizi d’emergenza locali hanno diffuso un video che mostra i vigili del fuoco impegnati a spegnere un vasto incendio nel distretto di Pryluky
