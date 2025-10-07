Guerra Medioriente, esplosioni a Gaza durante negoziati pace

Esplora tutte le offerte Sky
A Gaza, nel secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, forti esplosioni si sono verificate lungo la Striscia. Gli attacchi sono avvenuti mentre le delegazioni di Israele e Hamas hanno svolto il loro primo giorno di negoziati indiretti. Il presidente Trump ha chiesto a Israele di sospendere i bombardamenti su Gaza durante i colloqui.

