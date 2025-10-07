A Gaza, nel secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, forti esplosioni si sono verificate lungo la Striscia. Gli attacchi sono avvenuti mentre le delegazioni di Israele e Hamas hanno svolto il loro primo giorno di negoziati indiretti. Il presidente Trump ha chiesto a Israele di sospendere i bombardamenti su Gaza durante i colloqui.
Prossimi video
Lima, sciopero lavoratori trasporto per aumento criminalità
Mondo
Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg atterra ad Atene
Mondo
Venezuela, cittadini in marcia contro Stati Uniti
Mondo
Guerra Medioriente, esplosioni a Gaza durante negoziati pace
Mondo
Gaza, Tajani: "Speriamo nel piano di Pace americano"
Mondo
Gaza, Trump: progressi incredibili, presto un accordo
Mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata del 6 ottobre
Mondo