Crollo hotel in ristrutturazione a Madrid: feriti e dispersi

Mondo

Un edificio in ristrutturazione nel centro di Madrid è parzialmente crollato, causando feriti e dispersi. Un solaio ha ceduto durante i lavori di trasformazione in hotel in Calle Hileras. Vigili del fuoco, polizia e droni stanno cercando i dispersi, mentre uno dei feriti è in gravi condizioni

