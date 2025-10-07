Il 7 ottobre le autorità cinesi hanno sospeso escursioni e campeggi nell’area del lago Kanas, nelle montagne Altai, dopo una bufera di neve che ha bloccato turisti e reso impraticabili le strade. Le autostrade ghiacciate, dove alcuni veicoli erano rimasti intrappolati, sono state riaperte. La polizia ha soccorso 16 escursionisti, uno con sintomi di ipotermia. Finora oltre 300 persone sono state fermate prima di raggiungere la zona.
Prossimi video
Ilaria Salis dopo conferma immunità: "Questo voto è vittoria della democrazia"
Mondo
Bufera Everest, in via conclusione evacuazione 200 alpinisti
Mondo
South Carolina, incendio nella casa della giudice Goodstein
Mondo
Guerra in Ucraina, Trump: presa decisione sui missili Tomahawk
Mondo
Cina, tempesta di neve nello Xinjiang: turisti soccorsi
Mondo
Lima, sciopero lavoratori trasporto per aumento criminalità
Mondo
Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg atterra ad Atene
Mondo