Cina, tempesta di neve nello Xinjiang: turisti soccorsi

Il 7 ottobre le autorità cinesi hanno sospeso escursioni e campeggi nell’area del lago Kanas, nelle montagne Altai, dopo una bufera di neve che ha bloccato turisti e reso impraticabili le strade. Le autostrade ghiacciate, dove alcuni veicoli erano rimasti intrappolati, sono state riaperte. La polizia ha soccorso 16 escursionisti, uno con sintomi di ipotermia. Finora oltre 300 persone sono state fermate prima di raggiungere la zona.