Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, tempesta di neve nello Xinjiang: turisti soccorsi

Mondo

Il 7 ottobre le autorità cinesi hanno sospeso escursioni e campeggi nell’area del lago Kanas, nelle montagne Altai, dopo una bufera di neve che ha bloccato turisti e reso impraticabili le strade. Le autostrade ghiacciate, dove alcuni veicoli erano rimasti intrappolati, sono state riaperte. La polizia ha soccorso 16 escursionisti, uno con sintomi di ipotermia. Finora oltre 300 persone sono state fermate prima di raggiungere la zona.

Prossimi video

Ilaria Salis dopo conferma immunità: "Questo voto è vittoria della democrazia"

Mondo

Bufera Everest, in via conclusione evacuazione 200 alpinisti

Mondo

South Carolina, incendio nella casa della giudice Goodstein

Mondo

Guerra in Ucraina, Trump: presa decisione sui missili Tomahawk

Mondo

Cina, tempesta di neve nello Xinjiang: turisti soccorsi

Mondo

Lima, sciopero lavoratori trasporto per aumento criminalità

Mondo