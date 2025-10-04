Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti

Mondo

L’esercito israeliano ha rilasciato 137 attivisti della Global Sumud Flotilla e li ha espulsi dal Paese a bordo di un volo diretto a Istanbul. Il Ministro degli Esteri italiano Tajani ha dichiarato che 26 attivisti italiani sono stati liberati, mentre altri 15 sono ancora detenuti in Israele e saranno espulsi la prossima settimana.

Prossimi video

Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti

Mondo

Londra, polizia arresta decine di manifestanti pro-Gaza

Mondo

Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione

Mondo

Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy

Mondo

Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo

Mondo

Papa firma l’esortazione apostolica “Dilexi te”

Mondo