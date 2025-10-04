Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti

L’esercito israeliano ha rilasciato 137 attivisti della Global Sumud Flotilla e li ha espulsi dal Paese a bordo di un volo diretto a Istanbul. Il Ministro degli Esteri italiano Tajani ha dichiarato che 26 attivisti italiani sono stati liberati, mentre altri 15 sono ancora detenuti in Israele e saranno espulsi la prossima settimana.