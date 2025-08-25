Colombia, scoperta comunità preistorica di 6000 anni fa

Due incendi continuano a bruciare in Galicia, con 4.700 ettari colpiti a Carballeda de Valdeorras. L’emergenza livello 2 è stata estesa nella provincia di Ourense. La Spagna quest'anno ha superato 400.000 ettari bruciati, record dal 2006
