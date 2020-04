Coronavirus, a Tel Aviv si manifesta in piazza rispettando il distanziamento sociale. FOTO

Manifestanti in piazza a Tel Aviv, ma rispettando il distanziamento sociale di 2 metri e indossando le mascherine. Questa la protesta andata in scena nella città israeliana dove qualche migliaio di israeliani si è dato appuntamento per protestare contro le trattative fra il primo ministro Banjamin Netanyahu e il suo ex avversario politico Benny Gantz per formare un governo di coalizione