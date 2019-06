Spagna, il pellegrinaggio per la Vergine del Rocìo. FOTO

Una grande folla di fedeli si è come di consueto riunita in Andalusia per il pellegrinaggio verso il Santuario di Nostra Signora del Rocìo, per onorare la statua della Vergine custodita in questa struttura situata appunto a El Rocìo, nella zona di Almonte, a Huelva. I festeggiamenti trasformano completamente questo piccolo centro, invaso dai pellegrini