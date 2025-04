Da Malachia a Nostradamus, profezie e leggende sull'ultimo Papa

Introduzione

Negli ultimi secoli si sono succeduti diversi celebri vaticini riguardanti la successione dei Pontefici, in forma di profezie, che arriverebbero fino ai giorni nostri. Ora se n’è tornato a parlare dopo la morte di Papa Francesco (LO SPECIALE - I VIDEO) e in vista dell’elezione del nuovo Pontefice. Si tratta di fonti che periodicamente hanno attirato l’attenzione dei fedeli ma vengono considerate falsi storici (come nel caso della lista attribuita a Malachia) oppure hanno interpretazioni talmente vaghe da non avere alcun riscontro certo nella realtà (come per Nostradamus). Molte di queste visioni culminano con la fine del mondo. Ecco quali sono le più conosciute e cosa dicono