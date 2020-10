6/25 ©Getty

Nel 1970, in seguito alla vittoria dei Conservatori che portò Edward Heath al governo, Margaret Thatcher fu nominata ministro dell'Istruzione. Con questa carica però divenne piuttosto impopolare: a causa dei tagli operati dal governo, dovette abolire il latte gratuito nelle scuole per i bambini. Una misura che le valse il soprannome di "Thatcher, the milk snatcher" ovvero "ladra di latte"