“Solo per i tuoi occhi” (For Your Eyes Only) è un film del 1981 diretto da John Glen. Si tratta del dodicesimo film della saga James Bond. La scena finale con il primo ministro britannico Margaret Thatcher ha segnato la prima volta che un vero capo di governo veniva ritratto sullo schermo in un film di James Bond. Il primo ministro è stato interpretato dall’attrice comedy Janet Brown, che era ben nota per le sue imitazioni della Lady di ferro