The Crown, un video svela la quarta stagione

Il rapporto tra Diana Spencer, Margaret Thatcher e la Regina Elisabetta al centro della quarta stagione, la più delicata della serie

La quarta stagione di “The Crown” è pronta al debutto su Netflix, previsto per il 15 novembre 2020. I fan non attendono altro, considerando l’importanza di questi nuovi episodi, che introdurranno il personaggio di Lady Diana. Una stagione particolarmente incentrata sulle figure femminili, dal rapporto tra Diana e la Regina Elisabetta a quello di quest’ultima con Margaret Thatcher. Un arcobaleno di talenti, da Olivia Colman a Emma Corrin, fino a Gillian Anderson.

The Crown 4 - @Netflix

Benjamin Caron, regista e produttore esecutivo dello show, si è detto molto emozionato per la quarta stagione, ritenendola la migliore mai realizzata fino ad oggi: “Arriveranno due personaggi che daranno una scossa agli eventi, Margaret Thatcher e Lady Diana Spencer”. Emma Corrin ha spiegato come la serie TV mostrerà Diana per la prima volta a 16 anni, seguendola fino ai suoi 28: “La serie esamina tutto, dal suo matrimonio alla scoperta della sua identità”. Un video emozionante, che passa in rassegna le emozioni di attori, produttori e sceneggiatori. Tutti sono tremendamente coinvolti, ben sapendo, come sottolinea Olivia Colman, di star raccontando eventi ed emozioni che hanno ancora un peso sull’odierna popolazione. Non un compito facile, che cast e crew di “The Crown” sono però riusciti a portare avanti al meglio negli anni.

The Crown 4, cosa sappiamo La quarta stagione di “The Crown” è forse la più attesa e, secondo alcuni, quella che potrebbe spingere molti nuovi spettatori a cimentarsi in questo viaggio emozionale. La presenza di Diana e, in generale, di storie più vicine al nostro tempo, non fanno che aumentare la curiosità del pubblico. Il focus sarà sugli anni ’80, frenetici e ricchi di cambiamenti, all’interno della famiglia reale e non solo. Vi sarà spazio per molti eventi storici cruciali, come la guerra delle Folkland, sostenuta dalla Thatcher, spesso in aperto conflitto con la Regina Elisabetta II. Verrà analizzata la politica delle sanzioni contro il regime di segregazione razziale dell’Apartheid. Ci sarà inoltre spazio per l’assassinio di Lous Moutbatten, oltre che un accenno a Michael Fagan.

