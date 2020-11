The Crown, un museo virtuale con i costumi della serie tv

Per celebrare l’arrivo dei nuovi episodi, il Brooklyn Museum ha realizzato una speciale esposizione virtuale permettendo al pubblico di poter tornare nel museo, seppur in modo digitale, vista l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Ormai è solo questione di giorni quando si alzerà il sipario sulla quarta stagione dell’attesa serie T he Crown che farà finalmente il suo debutto, la data di uscita è fissata per domenica 15 novembre 2020 .

The Crown: il museo online

Il sito The Queen and the Crown permette agli utenti di scoprire numerose curiosità e dettagli sugli abiti indossati dai protagonisti della serie. L’iniziativa ha immediatamente riscosso uno straordinario successo per originalità e cura dei dettagli grazie alla possibilità di aggirarsi per la sala del museo scoprendo numerosi abiti.

Tra gli outfit presenti troviamo l’iconico vestito da sposa indossato nella serie da Lady Diana nel giorno del suo matrimonio.