Uk, casa di Margaret Thacher in vendita per 40 milioni di sterline

LONDRA - Di lei si ricorda il fare austero, severo, decisamente poco empatico. Non a caso Margaret Thatcher era stata soprannominata la Lady di ferro. La sua casa, però, è ben lontana dall’essere sobria. Un trionfo del lusso e dello sfarzo ora, in vendita alla modica cifra di 39,5 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro).

Il trionfo del lusso

Si trova a Eaton Square, nel cuore di Londra, nel quartiere ultra-chic di Belgravia. Ha nove camere da letto, sette bagni, diverse sale di intrattenimento, una sala multimediale, un giardino d'inverno, una cantina per i vini e una cucina che sembra quella di un ristorante. Per un totale di 10.600 metri quadrati. Un ingresso ornato, soffitti dorati, caminetti regali, lampadari, colonne e un ascensore interno completano il quadro. Senza dimenticare la dependance per il personale di servizio e di sicurezza. La casa è “una delle sole 12 case affacciate sul giardino della piazza”, ha dichiarato Guy Bradshaw, amministratore delegato di U.K. Sotheby's International Realty, che l'ha messa sul mercato.

Altri inquilini illustri

Thatcher non è l’unico personaggio illustre ad aver abitato qui. Due primi ministri prima di lei (Stanley Baldwin, Neville Chamberlain) e ben due “James Bond” (Roger Moore e Sean Connery) hanno fatto la stessa scelta. “Eaton Square è probabilmente il miglior indirizzo di Londra”, il commento di Bradshaw. Rumour dicono che un acquirente sarebbe già stato trovato, ma il suo nome resta ovviamente avvolto nell’anonimato.