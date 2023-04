Sei puntate per un viaggio che in altrettanti Paesi esplora gli impatti del fast fashion sulle persone e sull’ambiente, attraverso le storie e le immagini di chi queste conseguenze le vive in prima persona. Si parte dal Chile, passando poi per Ghana, Indonesia, India e Italia. Con l’obiettivo di mostrare che il cambiamento è ancora possibile, e dipende anche da noi Condividi

Ormai da tanti anni si discute di moda sostenibile, ma qualcosa nel mondo sta veramente cambiando? Cerca di capirlo e raccontarlo Junk - Armadi pieni, la nuova docu-serie di Will Studio in co-produzione con Sky Italia. Un viaggio in sei Paesi che esplora gli impatti del fast fashion sulle persone e sull’ambiente attraverso le storie e le immagini di chi li vive in prima persona. L’obiettivo? Far capire che gli abiti che non indossiamo più possono avere una seconda vita e che il cambiamento è ancora possibile, dipende anche da noi.

Sei puntate in sei Paesi Ogni puntata di Junk - Armadi pieni è dedicata a un Paese e a un tema diverso. Si parte dal Chile e dal Ghana, "discariche" tessili del mondo, per affrontare il tema degli scarti di indumenti. Poi l'Indonesia, dove la produzione di fibre artificiali mette a rischio la biodiversità, e l'India con la sua coltivazione del cotone stravolta dalla richiesta sempre più alta di materiale. Infine l'Italia, per mostrare alcuni problemi a noi vicini ma meno visibili di altri.

La prima puntata Nel 2022 il Deserto dell’Atacama è stato al centro di social e stampa di tutto il mondo: una serie di video mostravano il deserto cileno inondato da vestiti usati provenienti dai mercati occidentali. Dopo appena qualche settimana però questa vicenda è passata in secondo piano. Quei vestiti sono ancora lì? E come ci sono arrivati? A un anno di distanza siamo andati in Chile a cercare di scoprire la vera storia di quei vestiti.

La docu-serie Co-prodotta da Will Media e Sky, Junk - Armadi pieni racconta gli effetti del fast fashion, mostrando storie e immagini delle persone e degli ecosistemi che ne subiscono direttamente l'impatto negativo. Host e co-autore è Matteo Ward, imprenditore, divulgatore e attivista, che ha curato la ricerca dei contenuti scientifici della docu-serie, scritta e diretta da Olmo Parenti e Matteo Keffer di A Thing By. La docu-serie è disponibile da martedì 4 aprile con le prime due puntate sul canale YouTube di Sky Italia, on demand su Sky e su NOW. A partire da sabato 8 aprile la docu-serie viene proposta anche su Sky TG24.