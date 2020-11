70 anni di pace in Europa: la storia dell’UE. FOTO

16/17 ©Getty

Il processo, universalmente noto come Brexit, si esaurisce il 31 gennaio 2020, ma prevede un periodo di transizione fino al termine dello stesso anno per decidere i rapporti futuri fra Ue e Regno Unito. In foto il primo ministro britannico al momento dell'attivazione dell'articolo 50, Theresa May, e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker

Tutte le tappe della Brexit