One Big Beautiful Bill, cosa prevede la legge di bilancio di Trump

Previsti poi oltre 46,5 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico, 45 miliardi di dollari per ampliare i centri di detenzione per i migranti in stato di fermo e circa 30 miliardi per assunzioni, formazione e risorse per l'Immigration and Customs Enforcement, cioè l'agenzia federale statunitense, parte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. Prevista inoltre una tassa minima di 100 dollari per chi richiede asilo.