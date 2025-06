La vittoria di Trump (e delle Big Tech) sulla Global Minimun Tax

I Ministri delle Finanze del G7 hanno raggiunto un accordo per garantire a Washington un sistema parallelo nel contesto del meccanismo fiscale su cui l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) aveva raggiunto un accordo nel 2021 esteso a 140 Paesi e da cui Trump ha ritirato gli Usa dopo il ritorno alla Casa Bianca. Il Tesoro Usa, nota il Financial Times, stima che le aziende statunitensi risparmieranno "100 miliardi di dollari in tasse da pagare ai governi stranieri nel prossimo decennio”