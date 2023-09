Inondazioni in Libia, cosa le ha provocate? MAPPE

Al momento, oltre 6.000 vittime nel Paese mediterraneo a seguito delle inondazioni seguite al ciclone Daniel. Ecco, per quel che ne sappiamo finora, cosa è successo

Seimila morti al momento della pubblicazione di questo articolo. Ma il conteggio è destinato, purtroppo, ad aumentare (si temono 20mila morti) mentre si continuano a cercare decine di migliaia di dispersi e molti dei cadaveri recuperati sono seppelliti in fosse comuni (LE IMMAGINI).

Ma come si è potuta verificare una tragedia di queste proporzioni? Vari fattori hanno contribuito. Innanzitutto, un evento meteorologico straordinario, come il ciclone Daniel, unito alla carenza di manutenzione delle infrastrutture influenzata dalla precaria situazione politica del Paese. A questo si aggiunge l’ombra del cambiamento climatico che ha reso fenomeni estremi come questi più frequenti.

Vediamo, con l’aiuto di una serie di mappe interattive, che cosa è accaduto sulla base degli elementi disponibili al momento.