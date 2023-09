Maltempo in Grecia, Zagora e Volos colpite dall'alluvione

Cronaca

L'arrivo di correnti d'aria fredda si è scontrato con le temperature molto alte del Mar Ligure, facendo scoppiare i fortissimi temporali che si sono abbattuti su Genova e in zone limitrofe nella notte tra il 27 e il 28 agosto. Cosa succederà in questi giorni? C'è la possibilità che risucceda anche a settembre o a ottobre?

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord Italia, colpendo nella notte tra il 27 e il 28 agosto in particolare la Liguria. C’è chi parla di Medicane – dall’unione dei termini Mediterraneo e Hurricane, uragano in inglese – per descrivere quanto è successo. Così ad esempio Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it