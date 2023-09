Alluvione in Libia, inondazioni a Derna: 6mila morti

Inizia il terzo giorno di ricerca delle persone scomparse mentre continua a crescere il numero delle vittime. Il ministro della Sanità Othman Abduljalil: "La situazione a Derna è catastrofica. I corpi giacciono ancora in molti luoghi. Ci sono famiglie ancora bloccate nelle loro case e ci sono vittime sotto le macerie"

"Sono tornato da Derna. È un disastro. Corpi giacciono ovunque: nel mare, nelle valli, sotto gli edifici". A dichiararlo a Reuters è il ministro dell’aviazione civile Hichem Chkiouat. Prosegue per il terzo giorno la disperata ricerca dei 10mila dispersi mentre continua a crescere il numero delle vittime. Solo a Derna sarebbero 6mila i morti accertati ma il timore è che il bilancio possa superare i 10mila morti. Intere famiglie "sono state spazzate via dal mare", ha dichiarato in un comunicato la marina militare libica. Al momento molte unità sono impegnante nel recuperare i corpi al largo di Derna.