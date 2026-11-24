Sotto accusa la vicenda della ritrattazione, che si sospetta fosse avvenuta in cambio di un compenso, dell'intermediario Ziad Takieddine. Quest’ultimo aveva inizialmente sostenuto di aver finanziato la campagna presidenziale di Sarkozy del 2007 con fondi libici

L'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, e la moglie Carla Bruni, insieme con la cosiddetta "papessa dei paparazzi", Mimi Marchand, saranno processati nel 2027 nella vicenda della ritrattazione - che si sospetta fosse avvenuta in cambio di un compenso - dell'intermediario Ziad Takieddine. Quest’ultimo aveva inizialmente sostenuto di aver finanziato la campagna presidenziale di Sarkozy del 2007 con fondi libici, per poi ritrattare le sue dichiarazioni nel 2020.