Carla Bruni, possibile rinvio a giudizio per l'inchiesta su Sarkozy

La ex top model e cantante è stata convocata per un interrogatorio nell'ambito del processo che vede imputato il marito Nicolas Sarkozy per la campagna elettorale del 2007 finanziata, secondo l'accusa, con fondi libici

Carla Bruni potrebbe essere rinviata a giudizio dalla procura di Nanterre nell'ambito dell'indagine sulla ritrattazione nel 2020 della testimonianza accusatoria nei confronti di Nicolas Sarkozy da parte dell'intermediario Ziad Takieddine. Quest’ultimo aveva inizialmente accusato suo marito di aver finanziato la sua campagna presidenziale del 2007 con fondi libici, per poi ritrattare le sue dichiarazioni nel 2020. Fonti vicine agli inquirenti, hanno riferito che la ex top model e cantante è stata convocata dalla procura e rischia di vedersi addebitati reati come la complicità nell'aver influenzato un testimone o associazione per delinquere mirante alla corruzione di giudici libanesi.