Francia, Sarkozy condannato a un anno per finanziamento illecito

Per l'ex presidente francese la Corte d'appello di Parigi ha previsto sei mesi di condizionale. Era accusato per il 'caso Bygmalion', l'inchiesta sulle spese risalenti alla campagna elettorale del 2012

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, è stato condannato in Appello a un anno di detenzione, di cui 6 mesi con la condizionale, nel caso noto come "Bygmalion", che riguarda il finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012. In precedenza, in primo grado, era stato condannato a un anno di reclusione senza condizionale.