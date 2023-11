Carla Bruni, il suo castello da favola sulla scogliera a Cap Nègre

La cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata francese, ex Première dame di Francia, Carla Bruni ha condiviso sui social network alcuni scatti della sua magnifica villa che si trova fra colline e mare nel Var, in Provenza-Costa Azzurra. Anche la rivista AD ha pubblicato poche ore fa alcune immagini del suo castello favoloso che si staglia sulla scogliera a Cap Nègre. La tenuta si chiama Château Faraghi ed è una villa davvero magnifica.



Nel 2018 la madre di Carla Bruni, Marisa Bruni Tedeschi, aveva aperto le porte di Château Faraghi all’edizione francese di Vanity Fair, in quella che è stata la prima (e finora unica) volta in cui la proprietà veniva mostrata alla stampa, cosa che non era mai successa in anni e anni in cui questa abitazione lussuosa appartiene alla famiglia Bruni.

Come ricorda in queste ore il magazine AD, allora Marisa Bruni Tedeschi aveva accolto la giornalista di Vanity Fair Carla Bardelli pronunciando le seguenti parole: “Le mie figlie non sanno che siete qui. Le chiedo di mantenere il riserbo sull’articolo fino alla sua pubblicazione, perché non so se sarebbero d’accordo”.

In fondo a questo articolo potete guardare le foto di Château Faraghi di proprietà della famiglia di Carla Bruni.