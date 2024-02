"Con Ecr possiamo essere la terza forza al Parlamento europeo e battere Macron e il suo gruppo Renew Europe” dichiara la nipote di Marine Le Pen. Il francese Zemmour "è un personaggio anti-semita e molto discutibile" secondo la vice presidente del Parlamento EuropeoPina Picierno (Pd) ascolta articolo

Giorgia Meloni si allarga a destra inglobando nel suo gruppo dei Conservatori e riformisti europei ( Ecr) “Reconquete!” il partito di estrema destra francese fondato dall’ex giornalista francese Eric Zemmour e del quale Marion Marechal, nipote di Marine Le Pen, è vicepresidente. Ad annunciarlo a Strasburgo, in un punto stampa, sono il co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini, Marion Marechal e Nicolas Bay, eurodeputato di Reconquete! che finora militava tra i non iscritti all'Eurocamera. E dai partiti di centrosinistra esplodono le critiche.

Marechal: Ecr è la nostra famiglia naturale "Aderire all'Ecr per noi è naturale" ha dichiarato Marion Marechal. "Ecr è la nostra famiglia naturale di appartenenza, abbiamo una visione comune della difesa dell'Europa per lottare contro l'immigrazione clandestina, per difendere il rispetto delle nazioni, delle identità nazionali d'Europa, per il rispetto della democrazia nazionale e per difendere un equilibrio tra l'ecologia e l'esigenza economica e la sovranità alimentare del Continente. Per lottare inoltre contro la propaganda Lgbt e Woke", ha spiegato in italiano.

Nicolas Bay: non ci sono divergenze sull'Ucraina "È preferibile avere sette, otto o dieci deputati di Reconquete che siederanno domani in un gruppo centrale come il gruppo Ecr, piuttosto che averne una ventina che non avranno l'influenza e la competenza per svolgere un ruolo utile" ha dichiarato Nicolas Bay. "Non ci sono divergenze sull'Ucraina tra noi e il resto della delegazione dell'Ecr. Abbiamo espresso posizioni chiare contro l'attacco russo all'Ucraina e al Parlamento europeo abbiamo votato a favore degli aiuti finanziari all'Ucraina e all'aumento delle capacità industriali europee per sostenerla" ha spiegato l' eurodeputato di Reconquete! passato al gruppo Ecr dai non iscritti.

L'ingresso di Reconquete! in Ecr fa rumore Eric Zemmour, la cui famiglia è di origine ebreo-algerina, è personaggio che non passa inosservato. Negli ultimi anni ha collezionato decine di polemiche e alcune condanne per diffamazione .Nel 2021 è arrivato a dire che "l'Italia del Nord sarebbe dovuta essere francese". E che "non c'è differenza tra Milano e Nizza". Un episodio che Pd, Iv e M5S non hanno mancato di sottolineare.

Picierno (Pd): Zemmour xenofobo Il francese Zemmour è un personaggio "anti-semita e molto discutibile" per la vice presidente del Parlamento EuropeoPina Picierno del Pd che critica il gruppo europeo dei Conservatori. "Il loro unico scopo sembra ormai quello di crescere di numero e, per farlo, sono disposti a caricare a bordo qualsiasi realtà politica si mostri disponibile, senza alcun criterio di selezione o metro di valutazione". Poi aggiunge: "Zemmour è tristemente celebre per le sue posizioni xenofobe, gravemente offensive verso i migranti in minore età, pesantemente antisemite".

